من الموقوفين

الداخلية: ضبط 43 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الاداب العامة مقابل مبالغ مالية في المهبولة وحولي والسالمية وهدية

13 نوفمبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (36) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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13 نوفمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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