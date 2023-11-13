المجلس البلدي

المجلس البلدي يوافق على تعديل أحد بنود تواجد المدارس الخاصة بمناطق السكن النوذجي

13 نوفمبر، 2023
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وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب تعديل البند الثامن من قرار المجلس البلدي الخاص بوجود المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن النوذجي والخاص.

وناقش المجلس عددا من الاسئلة التي وجهها الاعضاء الى الجهاز التنفيذي حول مشروع تطوير فيلكا ومشروع القرية التراثية وتطبيق لائحة الاعلانات.

كما ناقش المجلس أسئلة الاعضاء الخاصة بعقود النظافة وجسور المشاة المغلقة ورؤية بلدية الكويت لمنطقتي المرقاب والصوابر.

وصادق المجلس على عدد من محاضر اللجان ومنها لجنة حولي واللجنة القانونية والمالية واللجنة الفنية ومحضر الاجتماع العادي السابع لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي ال13.

المصدر
كونا
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13 نوفمبر، 2023
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