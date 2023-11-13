“الداخلية” تحذر الجميع من عمليات نصب واحتيال يرتكبها أشخاص من خارج الكويت

“الداخلية” تحذر الجميع من عمليات نصب واحتيال يرتكبها أشخاص من خارج الكويت

حذرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين الجميع من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخرا من قبل بعض ضعاف النفوس من خارج دولة الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين أرقام هواتف وبرامج اتصال الكترونية.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من الاتصالات الاحتيالية تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات نصب وإلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل تلك المكالمات المشبوهة.

وأكدت أنه يجري متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.