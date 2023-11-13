“القوى العاملة” توقع اتفاقية تعاون مع “أمديست” الأمريكية لإطلاق برنامج اللغة الإنجليزية بصناعة الطيران

وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة إتفاقية تعاون مع مؤسسة المعهد الأمريكي للشرق الأوسط (أمديست) وذلك لإطلاق برنامج اللغة الإنجليزية وتطوير المهارات الفنية في صناعة الطيران.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن البرنامج سيكون من خلال شركة بوينغ للطيران ويستهدف الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم كحد أدنى والمهتمين بالعمل في مجال الطيران.

وأضافت أن البرنامج ينطلق في 10 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 7 مارس 2024 وهو متاح مجانا للمواطنين والمواطنات الراغبين بالعمل في مجال الطيران والتقديم عليه من خلال الرابط (www.tinyurl.com/CareerSkillsAE) ومدته 90 ساعة تدريبية منها 60 ساعة في مجال اللغة الإنجليزية و30 ساعة في مجال التأهيل المهني.

وأوضحت أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استكمالا لاجراءات الهيئة في التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تبني مبادرات ومساهمات تنموية لإعداد كوادر وطنية وتأهيلهم مهنيا للعمل في القطاع الخاص.

ونقل البيان عن مدير عام (القوى العاملة) بالتكليف مرزوق العتيبي إشادته بأعضاء معهد (أمديست) والدور المهم للبرامج التدريبية في تطوير المهارات المهنية وتأهيل الشباب الكويتي وحديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.

بدورها أعربت المدير الإقليمي لمعهد (أمديست) سمر خليف وفق البيان عن شكرها وامتنانها للجهود التي تبذلها الهيئة في دعم الشباب الكويتي وصقل مهاراتهم من خلال دورات تدريبية مختصة مبدية استعداد المعهد لتسخير طاقاته من أجل الخدمة المجتمعية في دولة الكويت.