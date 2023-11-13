رؤساء أركان دول الخليج العربية يبحثون تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس

بحث رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون اليوم الاثنين خلال الاجتماع الاعتيادي للجنة العسكرية العليا عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية.

وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري ترأس الوفد الكويتي المشارك في أعمال الاجتماع الذي تستضيفه سلطنة عمان.

وأضاف ان الاجتماع يأتي استمرارا لمسيرة العمل العسكري المشترك وتعزيزا لأوجه التعاون البناء في كل ما من شأنه تطوير جوانب الترابط والتكامل المتبادل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن برامج الاجتماعات المجدولة إذ سبقه اجتماع اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات وما يعقبه من اجتماع لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.