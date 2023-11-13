“الاطفاء” تجري القرعة العلنية لاختيار المتقدمين لدوراتها في 18 الجاري

أعلنت قوة الإطفاء العام إجراء القرعة العلنية لاختيار المتقدمين لدورات الإطفاء بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوم السبت المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري في نادي كاظمة الرياضي الكائن بمنطقة العديلية صالة الألعاب الرياضية الساعة التاسعة صباحا للراغبين بالحضور من المتقدمين لدورات الإطفاء فقط.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن القرعة العلنية سيتم نقلها بشكل مباشر على حساب القوة الإنستغرام لمن لا يرغب بالحضور.

وذكرت ان القرعة العلنية لاختيار المتقدمين ستجرى لمن انطبقت عليهم شروط التقديم للدورات واجتازوا اختبارات القبول حسب الدورات المعلنة مبينة أن العدد الإجمالي للمجتازين بلغ (1980).

واضافت انه بناء على الخطة التدريبية للقوة وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام التدريبي القادم ستكون الأعداد المطلوبة لكل دورة بواقع رقيب مشغل آلية (125) و(25) احتياط وكذلك رقيب مشغل آلية مهام خاصة (100) و(25) احتياط وايضا رقيب مكافحة (75) و(25) احتياط ثم وكيل عريف مكافحة (100) و(25) احتياط.

وذكرت انه تم اعتماد القبول الفوري للتخصصات التالية لعدم إكتمال العدد المطلوب لكل دورة وهي رقيب مفتش وقاية (94) وكذلك رقيب علاقات عامة وإعلام وتصوير(24) وايضا رقيب أمن وسلامة(43).

وأشارت الى أنه لا يعد اجتياز المتقدم لاختبار القرعة قبولا نهائيا إلا بعد اجتيازه الفحص الطبي.