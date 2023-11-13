الهلال الكويتي يواصل تقديم المساعدات الطبية الي قطاع غزة

“الهلال الأحمر” تنفي نقص أو عدم وصول المساعدات الكويتية إلى قطاع غزة

13 نوفمبر، 2023
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نفت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين نقص أو عدم وصول المساعدات الكويتية الى قطاع غزة مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله.

وأهابت الجمعية في بيان صحفي بالجميع عقب ما تم تناقله من شائعات حول نقص أو عدم وصول المساعدات الكويتية المرسلة إلى قطاع غزة عدم الانجراف وراء الحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري في تعاونه مع الجمعية في تسهيل مهامهم عبر استلام وتسليم المساعدات الإغاثية الكويتية المرسلة الى قطاع غزة وفريق الجمعية المتواجد هناك.

وأكدت استمرار الجسر الجوي الإغاثي الكويتي وذلك من أجل المساهمة في تخفيف المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.

وكانت الجمعية كشفت في وقت سابق ان 90 بالمئة من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي دخلت قطاع غزة ويتم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين من العدوان.

يذكر ان دولة الكويت تعتبر ثالث أكبر دولة أدخلت مساعدات إغاثية لقطاع حيث قدرت ب412 طنا حتى 10 نوفمبر الجاري فضلا عن إدخالها 12 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

المصدر
كونا
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13 نوفمبر، 2023
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