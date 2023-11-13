سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وأمين سر المجلس أسامة عيسى الشاهين ومراقب المجلس الدكتور فلاح ضاحي الهاجري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب شباب المويزري ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة خالد سعد أبو صليب وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.