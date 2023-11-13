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المرصد السوري: مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية في سوريا

13 نوفمبر، 2023
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قتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في ضربات أميركية في شرق سوريا على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعدما أعلنت واشنطن غارات الأحد ردا على هجمات على القوات الأميركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان “حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة، 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين” بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

المصدر
أ ف ب
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13 نوفمبر، 2023
0 20 أقل من دقيقة

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