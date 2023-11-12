ديوان الخدمة المدنية

“الخدمة المدنية”: تسجيل الباحثين عن عمل ما بين 1 و 15 ديسمبر المقبل

13 نوفمبر، 2023
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أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد أن فترة تسجيل الباحثين عن عمل رقم 85 ستنطلق يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل وتستمر حتى الجمعة الموافق الـ15 من الشهر نفسه لكافة التخصصات والمؤهلات وذلك عن طريق موقعه الإلكتروني الرسمي.

وأكد (الخدمة المدنية) في بيان استمراره في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات الحكومية لتزويده بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة.

وأفاد بأن توافر الدرجات المالية والوظائف المقابلة لها يكون لدى جهات العمل وفقا لما خصص لكل جهة حكومية عند إعداد الميزانية قبل بداية كل سنة مالية.

المصدر
كونا
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13 نوفمبر، 2023
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