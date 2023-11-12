وزارة الداخلية

الداخلية: إطلاق خدمة نقل إقامة عامل منزلي من كفيل لآخر عبر تطبيق سهل

12 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن إطلاق خدمة (نقل إقامة عامل منزلي من كفيل لآخر) عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) وذلك بالتعاون ما بين الإدارة العامة لنظم المعلومات وقطاع شؤون الجنسية والإقامة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الخدمة ستكون في البداية خاصة بالعمالة المنزلية المادة (20) إناث ثم تستكمل في المرحلة القادمة لتحويل إقامة العمالة المادة (20) ذكور.

وأضافت أن المعاملة تبدأ من الكفيل الحالي للعاملة عبر تطبيق (سهل) ثم يستكمل الكفيل الجديد إجراءات النقل من خلال اشعار يصله عبر التطبيق.

وأكدت ضرورة وجود عقد عمل جديد بين العاملة المنزلية والكفيل الجديد عند التحويل كما يشترط على الكفيل الجديد أن يكون كويتي الجنسية ومتزوجا وأن لا يقل عمره عن 18 عاما وأن لا يكون لديه موانع على الكفيل والعاملة.

المصدر
كونا
الوسوم
12 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الأوقاف: تسكين 161 وظيفة إشرافية تعليمية بالوزارة

12 نوفمبر، 2023

الداخلية: التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية يسفر عن ضبط 800 كيلو من الحشيش كانت قادمة الى دولة الكويت

12 نوفمبر، 2023

المواصلات: الانتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت

12 نوفمبر، 2023

البلدية: ازالة 518 مخيم مخالف من قبل فرق ادارتي نظافة الأحمدي والجهراء

12 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى