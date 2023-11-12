الداخلية: إطلاق خدمة نقل إقامة عامل منزلي من كفيل لآخر عبر تطبيق سهل

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن إطلاق خدمة (نقل إقامة عامل منزلي من كفيل لآخر) عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) وذلك بالتعاون ما بين الإدارة العامة لنظم المعلومات وقطاع شؤون الجنسية والإقامة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الخدمة ستكون في البداية خاصة بالعمالة المنزلية المادة (20) إناث ثم تستكمل في المرحلة القادمة لتحويل إقامة العمالة المادة (20) ذكور.

وأضافت أن المعاملة تبدأ من الكفيل الحالي للعاملة عبر تطبيق (سهل) ثم يستكمل الكفيل الجديد إجراءات النقل من خلال اشعار يصله عبر التطبيق.

وأكدت ضرورة وجود عقد عمل جديد بين العاملة المنزلية والكفيل الجديد عند التحويل كما يشترط على الكفيل الجديد أن يكون كويتي الجنسية ومتزوجا وأن لا يقل عمره عن 18 عاما وأن لا يكون لديه موانع على الكفيل والعاملة.