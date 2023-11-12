وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

الأردن يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف دولي مباشر لوقف جرائم الحرب والعدوان الصهيوني

12 نوفمبر، 2023
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طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف دولي مباشر إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وذلك على أساس المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية التي بني عليها الاتحاد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان الوزير الصفدي قال في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل إنه يجب محاسبة مسؤولي جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال قانونيا وسياسيا.

وأضاف ان عدم اتخاذ موقف دولي لوقف العدوان يدل على الانتقائية في تطبيق القانون الدولي ويحتم تفسير مقاربة المواقف الدولية إزاء العدوان الوحشي للاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأكد الصفدي ان حكومة “إسرائيل” لم تترك جريمة حرب إلا ارتكبتها ولا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا تجاوزتها ولا نصا قانونيا إلا خرقته في عدوانها الهمجي الذي وصل الى حد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ورغم ذلك لم يطالب مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد بوقف النار في موقف يمثل الحد الأدنى الذي تفرضه المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

واعتبر أن الإحفاق الدولي في تحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية في مواجهة جرائم الحرب للاحتلال هو رسالة واضحة أن هوية الضحية وهوية الجلاد هما المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية وأن الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون الدولي وفوق المساءلة.

وحذر الوزير الأردني من أن تداعيات هذا الإخفاق ستحاصر منظومة العمل الدولية لفترة طويلة.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال37 على التوالي وأدى إلى استشهاد ما يزيد على 11 ألف شخص وإصابة حوالي 28 ألف فلسطيني.

المصدر
وكالات
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12 نوفمبر، 2023
0 14 دقيقة واحدة

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