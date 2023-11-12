وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الأوقاف: تسكين 161 وظيفة إشرافية تعليمية بالوزارة

12 نوفمبر، 2023
0 24 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه (رقم 19 لسنة 2023) على تسكين كل من شغل وظيفة إشرافية تعليمية بالوزارة (مشرف مركز – وكيل مركز) قبل العمل بالقانون (رقم 86 لسنة 2017).

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة سلمان الكندري في تصريح صحفي اليوم الأحد أنه على من يشغل تلك الوظيفة أن يكون صدر في حقه قرار لشغل الوظيفة وباشر العمل فعليا ومستوفيا لشروطها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية (رقم 9 لسنة 2017).

وأضاف الكندري أنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري تم تسكين 161 وظيفة إشرافية تعليمية لتستقر بذلك مراكزهم القانونية.

وبين أن الوزير المطيري أعطى تعليماته بضرورة الالتزام بالقانون ووضع معايير واضحة لينال أصحاب الحقوق حقوقهم في إطار القانون.

المصدر
كونا
الوسوم
12 نوفمبر، 2023
0 24 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: إطلاق خدمة نقل إقامة عامل منزلي من كفيل لآخر عبر تطبيق سهل

12 نوفمبر، 2023

الداخلية: التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية يسفر عن ضبط 800 كيلو من الحشيش كانت قادمة الى دولة الكويت

12 نوفمبر، 2023

المواصلات: الانتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت

12 نوفمبر، 2023

البلدية: ازالة 518 مخيم مخالف من قبل فرق ادارتي نظافة الأحمدي والجهراء

12 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى