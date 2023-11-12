الأوقاف: تسكين 161 وظيفة إشرافية تعليمية بالوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه (رقم 19 لسنة 2023) على تسكين كل من شغل وظيفة إشرافية تعليمية بالوزارة (مشرف مركز – وكيل مركز) قبل العمل بالقانون (رقم 86 لسنة 2017).

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة سلمان الكندري في تصريح صحفي اليوم الأحد أنه على من يشغل تلك الوظيفة أن يكون صدر في حقه قرار لشغل الوظيفة وباشر العمل فعليا ومستوفيا لشروطها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية (رقم 9 لسنة 2017).

وأضاف الكندري أنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري تم تسكين 161 وظيفة إشرافية تعليمية لتستقر بذلك مراكزهم القانونية.

وبين أن الوزير المطيري أعطى تعليماته بضرورة الالتزام بالقانون ووضع معايير واضحة لينال أصحاب الحقوق حقوقهم في إطار القانون.