أردوغان: غزة أرض فلسطينية وعلى واشنطن تقبّل ذلك

أردوغان: غزة أرض فلسطينية وعلى واشنطن تقبّل ذلك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء. وعلى الولايات المتحدة تقبّل هذا الأمر”.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من العاصمة السعودية الرياض عقب مشاركته، أمس السبت، في القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجمات الصهيونية على غزة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار أردوغان، إلى أنه “من غير الممكن التفاهم مع (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، إن كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض للاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “رأينا مرة أخرى كيف أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تصبح عاجزة وظيفيا وعمياء عندما يكون القتلى مسلمون”.

وشدد على ضرورة “تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في الأمم المتحدة”.

وأوضح أردوغان، أنه “لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق الفيتو (مجلس الأمن)”.

وانتقد مطالبة أطراف لم يسمها بتوصيف “حماس كتنظيم إرهابي”، مؤكدا أنها ليست منظمة إرهابية بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم.

وشدد أردوغان على أنه “ليس من الممكن اتخاذ مبادرات أو وضع خطط رغما عن تركيا في هذه المنطقة، فمواقفنا وقيمنا ومبادئنا واضحة”.

وأردف: “تركيا دولة رئيسية في حل مشاكل المنطقة، وهي من قدمت المقترحات الأكثر قابلية للتنفيذ فيما يتعلق بحل الأزمة الراهنة (الحرب في غزة)”.

ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة حيال المجازر” في قطاع غزة.

واستدرك قائلا: “لكننا نرى أن مجلس الأمن الدولي عاجز من جديد”.

وشدد أردوغان، على أنه “ليست هناك أرضية تخدم السلام أكثر من عقد اجتماع يشارك فيه كافة أطراف المنطقة، بمن فيهم أطراف الحرب”.