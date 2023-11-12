الداخلية: التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية يسفر عن ضبط 800 كيلو من الحشيش كانت قادمة الى دولة الكويت

الداخلية: التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية يسفر عن ضبط 800 كيلو من الحشيش كانت قادمة الى دولة الكويت

انطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات بعمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية للحد من انتشار تلك الآفة الخطيرة وتجفيف منابع تهريبها حماية للجميع.

أسفر التنسيق الأمني المشترك بين قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت والسلطات الامنية في جمهورية لبنان الشقيقة عن ضبط (800) كيلوجرام من الحشيش كانت قادمة الى دولة الكويت عن طريق شحنة ومخبأة بطريقة احترافية.

وأوضحت ان بعد ورود معلومات للإدارة العامة للمخدرات في دولة الكويت، تم التنسيق مع إدارة جمارك ميناء بيروت البحري حول تجهيز شحنة من مادة الحشيش المخدرة لتهريبها من ميناء بيروت الى دولة الكويت عبر إخفائها بطريقة احترافية داخل مجسمات فنية خشبية مخبئة داخل صندوق مضاد للرصاص حتى لا يتم اكتشافها بأجهزة التفتيش، وبناء على تلك المعلومات، تمكنت الاجهزة الأمنية المعنية في جمهورية لبنان من ضبط الشحنة قبل تصديرها الى دولة الكويت.

وأضافت ان وزارة الداخلية في جمهورية لبنان الشقيقة تمكنت من ضبط أحد المتهمين بالواقعة واحالته والمضبوطات الى الجهات المختصة وجاري تكثف عمليات البحث التحري لضبط باقي المتهمين.