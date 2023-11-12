البلدية: ازالة 518 مخيم مخالف من قبل فرق ادارتي نظافة الأحمدي والجهراء

كثفت الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الاحمدي جولاتها التفتيشية لإزالة المخيمات المقامة قبل بدء فترة التخييم الرسمية المحددة من قبل بلدية الكويت بثلاثة شهور والتي ستبدأ يوم الاربعاء المقبل .

ومن جهته اكد رئيس لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية فيصل العتيبي على ضرورة الالتزام بفترة التخييم الرسمية ، مشددا ان الفرق الرقابية المختصة لن تتهاون في الازالة الفورية لاي مخيم مخالف يقام قبل فترة التخييم الرسمية المحددة بثلاثة شهور .

بدوره اكد مدير ادارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظة الاحمدي نواف المطيري بان الفريق الرقابي بالمحافظة قام بإزالة 384 مخيم مخالف منذ من الاول من نوفمبر الجاري وعلى مدى اسبوعين شملت مناطق كبد ، الدائري السابع ، بر العدان ، بر الاحمدي ، بر الشعيبة ، بر صباح الاحمد ، النويصيب .

ومن ناحيته اوضح مدير ادارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة بأن الجولات التي نفذها فريقه الرقابي بالمحافظة خلال الفترة الاول من نوفمبر حتى اليوم قد اسفرت عن ازالة 134 مخيم مخالف شملت مناطق الصبيه وكبد بجانب محطة الاذاعة والجهراء والمطلاع .

واهابت البلدية السادة المواطنين الراغبين بالتخييم هذا العام عدم اقامة مخيماتهم قبل الفترة الرسمية المحدد من قبل البلدية التي تبدأ يوم الاربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري وحتى 15 مارس 2024 ، مشدده ان الفرق التفتيشية في البلدية لن تتواني بإزالة اي مخيم يقام قبل المدة المحددة داعيه الى ضرورة الالتزام بضوابط وشروط اقامة المخيمات الربيعية .