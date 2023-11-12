بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.80 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.80 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 80ر14 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6605 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر125 مليون سهم عبر 7709 صفقة نقدية بقيمة 3ر32 مليون دينار (نحو 8ر98 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر6 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5377 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 3ر61 مليون سهم عبر 3327 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 4ر23 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 07ر18 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7251 نقطة بنسبة ارتفاع 25ر0 في المئة من خلال تداول 5ر64 مليون سهم عبر 4382 صفقة بقيمة 6ر24 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 28ر10 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5267 نقطة بنسبة ارتفاع 20ر0 في المئة من خلال تداول 8ر40 مليون سهم عبر 2264 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 5ر19 مليون دولار).

وكانت شركات (يونيكاب) و(المساكن) و(الديرة) و(امتيازات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(عقارات ك) و(وطني) و(سفن) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(أركان) و(سفن) و(ايفا فنادق) الأكثر انخفاضا.