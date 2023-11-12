إقلاع الطائرة الاغاثية الـ18 من الجسر الجوي الكويتي الى مطار العريش

أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية ال18 من الجسر الجوي الكويتي وعلى متنها مواد غذائية وأجهزة ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبإشراف وتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية متجهة لمطار العريش لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة الخيرية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة خصصت حتى اليوم أكثر من ثلاثة ملايين دولار لدعم البرامج والمشاريع الإنسانية في قطاع غزة مبينا استمرارها في تلقي المشاريع من شركائها في الداخل الفلسطيني لدراستها تمهيدا لاعتمادها والعمل على تنفيذها.

وأكد المعتوق أن الجسر الجوي الكويتي مستمر في نقل المساعدات إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح بالتعاون والتنسيق مع (الهلال الأحمر المصري) ونظيره الفلسطيني.

وأشار خلال اشرافه على تجهيز الطائرة الإغاثية ال18 التابعة للقوة الجوية الكويتية الى أنها محملة بمساعدات غذائية ومستلزمات طبية ومكائن الكهرباء الضرورية والعاجلة املا أن تسهم المساعدات في تخفيف من معاناة المتضررين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشونها.

وذكر أن هذه المبادرة الإنسانية هي نتاج تعاون وتنسيق بين (الهيئة الخيرية) و(السلام الخيرية) ووزارتي الخارجية والدفاع معربا عن شكره لأهل الخير الذين جادوا بأموالهم لإرسال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين معلنين تضامنهم منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث.

ونوه بتوجيهات القيادة السياسية لإطلاق هذا الجسر الجوي الإغاثي وتقديم الدعم المستمر للأشقاء في فلسطين انطلاقا من موقف الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وترجمة عن دورها الرائد في إغاثة الشعوب المنكوبة حول العالم كمركز للعمل الإنساني.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة (السلام الخيرية) الدكتور نبيل العون في تصريح مماثل ل(كونا) جهوزية الجمعية و(الهيئة الخيرية) لتنفيذ وتنظيم المساعدات الإغاثية بحمولة تصل إلى 200 طن من مساعدات نوعية عالية التكلفة بالتنسق مع الجهات المعنية في الرحلات إغاثية المقبلة لقطاع غزة.

وقال العون إن القائمين على الجمعية بالتعاون مع الهيئة منذ انشاء الجسر الجوي الكويتي سعوا بالتنسيق مع (الهلال الاحمر الفلسطيني) لمعرفة الاحتياجات الأولية والضرورية للقطاع نظرا لما يعانيه من نقص شديد من جميع النواحي مناشدا الجهات المعنية تخصيص مزيد من الرحلات الإغاثية الهادفة لتخفيف من وطئت الكارثة على الأشقاء هناك.

وبين احتواء الرحلة الاغاثية ال18 على 6 مكائن ديزل كبيرة منها 3 بحجم 250 كيلو واط و3 بحجم 100 كيلو واط جميعها مخصصة لتزويد المستشفيات بالطاقة كذلك 30 ثلاجة تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية إضافة إلى ما يتجاوز 800 حقيبة إسعافات أولية متكاملة و10 آلاف قناع طبي وأجهزة لتعقيم الرأس من الجروح ومواد غذائية تزن 1070 كيلوا.

وأوضح أن مجموع الطائرات الإغاثية المنظمة من قبل الجمعية والهيئة عبر الجسر الجوي الكويتي بلغت نحو 8 رحلات حتى الآن منها 3 طائرات بحمولة 40 طنا و5 تزن 10 أطنان بمجموع كلي يبلغ نحو 170 طنا مشددا على مواصلة عمل الجمعية الاغاثي لما يتطلب حال بقطاع غزة من تدخل عاجل وسريع.