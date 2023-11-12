أسعار الذهب تهبط إلى 1938 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

هبطت أسعار الذهب بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 1938 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بسبب تحسن عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة.

وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار الذهب تأثرت بالأداء الإيجابي لأسواق الأسهم في الولايات المتحدة وبتحسن مؤشر الوظائف الأمريكية ما يعني اتجاه المستثمرين لضخ الأموال في أسواق أكثر مخاطرة نظرا للعائد الأكبر على الاستثمار.

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار في عدة تصريحات صادرة الأسبوع الماضي إلى أن سياسة رفع الفائدة ممكن أن تستمر لفترة إضافية إلى أن تصل لمعدل 3 في المئة “وهو أمر سابق لاوانه بحسب تصريحات المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة”.

وبين أن أنظار المستثمرين تتجه هذا الأسبوع إلى بيانات معدل التضخم المنتظرة من البنك المركزي ومراقبة أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات اقتصادية مماثلة صادرة عن المملكة المتحدة والبنك المركزي الأوروبي.

وأكد أن كل تلك البيانات ستؤثر بشكل كبير في تحديد سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الحالي مشيرا إلى أن “العامل الجيوسياسي مازال حاضرا” ويمكن أن يؤثر في اتجاه الأسعار مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وعن السوق المحلي أفاد التقرير أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.4 دينار (نحو 59 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 17.7 دينار (نحو 54 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 266 دينارا (نحو 811 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.