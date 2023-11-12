بنك الخليج يمنح حاملات بطاقة “روز غولد ” استرداداً نقدياً بنسبة 25%

أطلق بنك الخليج عرضاً حصرياً لحاملات بطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية من السيدات، تحصلن من خلاله على 25% نسبة استرداد نقدي لدى كافة المطاعم والمقاهي في الكويت أو على تطبيقات المطاعم عبر الانترنت ، على أن يستمر هذا العرض لغاية 30 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك الخليج على مكافأة حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية، التي تعد أكثر بطاقة ائتمان تكافئ السيدات في الكويت، حيث تغطي جميع فئات الإنفاق المختلفة مثل الموضة واللياقة والمطاعم.

وقالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية – إدارة التسويق في بنك الخليج، السيدة/ نجلاء العيسى: ” يحرص بنك الخليج على مكافأة عملاءه من مختلف الشرائح وفي مقدمتهم النساء حاملات بطاقة “روز غولد”.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لقيمة المشتريات للحصول على الاسترداد النقدي طوال فترة العرض هو 100 دينار، في حين يبلغ الحد الأقصى للاسترداد النقدي لكل عميلة 40 دينار، على أن يتم ايداع قيمة الاسترداد النقدي في بطاقة “روز غولد” بحلول 21 ديسمبر المقبل، وإبلاغهن بالإيداع عبر الرسائل النصية القصيرة.

وتوفر بطاقة ماستركارد روز غولد للسيدات، خصومات وعروضاً لدى أكثر من 1,000 محل تجاري تناسب حياة المرأة العصرية وتكافئها مع كل عملية شراء، بالإضافة إلى اشتراكهم في برنامج نقاط الخليج، وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمنح العملاء نقاطًا يمكن استبدالها برحلات طيران وإقامة فندقية وباقات سفر موسمية وحصرية.”

ويكافئ البنك حاملات بطاقات روز غولد الائتمانية بأعلى عدد من نقاط المكافآت وذلك لدى الفئات التالية: تحصل العميلة على 20 نقطة من نقاط الخليج مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه على كل عملية لدى المنتجعات الصحية/ الصالونات/ النوادي الرياضية. بالإضافة إلى 7 نقاط لدى المطاعم و 5 نقاط عند التسوق عبر الإنترنت مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه على كل عملية عبر الإنترنت في المواقع العالمية.

وتحصل العميلات على نقطتين من نقاط الخليج على كل دينار يتم إنفاقه محليًا أو دوليًا. وتستطيع حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية من خلال هذه النقاط إجراء حجوزات عبر أي شركة طيران وفي أكثر من 300,000 فندق حول العالم، دون تحديد مواعيد أو فترات الحجز.

كما تحصل العميلات اللاتي يحملن بطاقة روز غولد على تجربة تسوق أكثر راحة ومرونة مع خدمة “Easy Pay”، وهي واحدة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل التسوق على العملاء. وتتيح الخدمة للعملاء اختيار فترة السداد من شهرين حتى 12 شهرا عند الدفع بالبطاقة الائتمانية من بنك الخليج.

وتوفر بطاقة روز غولد الائتمانية من بنك الخليج لحاملاتها مجموعة متنوعة من عروض ومزايا السفر الحصرية التي تشمل خصومات على حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وتأجير السيارات.

بفضل بطاقة روز غولد الائتمانية من بنك الخليج، يمكن للسيدات الاستمتاع بالدخول المجاني إلى صالات المطارات في خمسة بلدان في الشرق الأوسط. ولتسهيل تخطيط السفر بشكل أكبر، تحصل العميلات على تأمين سفر يمكن استخدامه للحصول على فيزا شنغن لهن ولعائلاتهن.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.