الهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي التدخل فورا لحماية مستشفى القدس في غزة من القصف

الهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي التدخل فورا لحماية مستشفى القدس في غزة من القصف

ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى القدس في قطاع غزة الذي يستهدفه قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان لها إنها تناشد التدخل الفوري لحماية المستشفى الذي يضم أكثر من 500 مريض و 14ألف نازح وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وأضافت أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الذي يتعرض لإطلاق نار مباشرة ما تسبب بعدد من الإصابات.

وقالت إن حالة من الهلع والخوف الشديد تسود بين صفوف النازحين الذين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واشارت الى أن الطواقم و النازحين محاصرون داخل المستشفى ولا أحد يستطيع مغادرة المكان.

ويواصل طيران الاحتلال قصف محيط مستشفى الشفاء في غزة ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في ظل تحذيرات من وقوع كارثة انسانية حقيقية بفعل غياب الخدمات الأساسية.

في الأثناء استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الشاب وسام حمران استشهد جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت البلدة ودارت مواجهات عنيفة أطلق خلالها جيش الاحتلال النار بكثافة صوب الشبان الذين رشقوها بالحجارة.