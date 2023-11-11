الدوري الإيطالي: يوفنتوس ينتزع الصدارة مؤقتًا بفوز جديد وميلان يواصل كبوته

ارتقى يوفنتوس إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا عقب فوزه على ضيفه كالياري بنتيجة 2-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس الى المركز الاول برصيد 29 نقطة متفوقا بنقطة واحدة عن انتر ميلان الثاني الذي يواجه فروزينوني الاحد، مع فرصة استعادة الصدارة قبل اسبوع من الموقعة المرتقبة والنارية بينهما.

وسجّل هدفي “السيدة العجوز” كل من البرازيلي غليسون بريمر (60) ودانييلي روغاني (70) قبل ان يقلّص ألبيرتو دوسانا النتيجة لكالياري (75).

ولم يكن كالياري المتعثر هذا الموسم باحتلاله المركز 17، لكن المتسلح بفوزين متتاليين قبل هذه المباراة، لقمة سائغة ليوفنتوس، حيث صمد امامه طوال ستين دقيقة، كما سجّل الهدف الاول في مرمى “يوفي” منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي ليخترق الدفاع الحديدي لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري.

وكاد كالياري الذي يشرف عليه كلاوديو رانييري ايضا ان يحرم يوفنتوس النقاط الثلاث عندما اصاب العارضة من كرة رأسية لدوسونا (83).

وواصل يوفنتوس نتائجه الرائعة في الآونة الاخيرة ليحقق ستة انتصارات في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.

ويأتي الفوز كأفضل تحضير للمواجهة النارية التي ستجمع يوفنتوس بإنتر في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أهدر ميلان تقدماً بهدفين نظيفين وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليتشي بنتيجة 2-2.

وانتزع ميلان التقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو (28) والهولندي تيجاني رايندرز (35)، قبل أن يدرك ليتشي التعادل في غضون أربع دقائق عبر نيكولا سانسوني (66) والزامبي لاميك باندا (70).

وشهدت المباراة طرد جيرو في الدقائق الأخيرة (90+3) بعد نيله بطاقتين صفراويين بسبب اعتراضه على التحكيم.

كما مرّت لحظات عصيبة على ميلان عندما ظنّ أصحاب الارض انهم انتزعوا الفوز بهدف عن طريق البديل روبرتو بيكولي (90+4)، إلا أنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد “في إيه آر” بسبب خطأ اثناء الهجمة ارتكبه بيكولي على لاعب ميلان الألماني ماليك تياو.

ويهدّد التعادل، ميلان، بالابتعاد أكثر فأكثر عن صدارة الترتيب التي يحتلها مؤقتا يوفنتوس بفارق ست نقاط، فيما يملك جاره إنتر (28 نقطة) فرصة توسيع الفارق إلى 8 نقاط عن روسونيري في حال فوزه على فروزينوني، علماً أنّ ميلان يحتل المركز الثالث وهو مهدّد بخسارته لمصلحة نابولي الذي يتخلف عنه بنقطتين.

من جهته، يحتل ليتشي المركز 14 برصيد 14 نقطة.

وتعرّض ميلان الى ضربة كبيرة أخرى عندما خسر جهود نجمه البرتغالي رافايل لياو الذي خرج من المباراة في الدقيقة العاشرة بسبب إصابة في الفخذ.

وفشل ميلان للمباراة الرابعة تواليًا في تحقيق الفوز في “سيري أ” ليواصل نزيف النقاط والابتعاد عن الصدارة، علماً أنّه خسر في المرحلة السابقة أمام اودينيزي 0-1 في سان سيرو.

وكسب “روسونيري” بالتالي نقطتين فقط من أصل 12 ممكنة في مبارياته الأربع الاخيرة، ما كلّفه الصدارة التي كانت يتقاسمها مع جاره إنتر قبل مراحل قليلة والتراجع الى المركز الثالث.

ولم يستطع الضيوف البناء على فوزهم المستحق على حساب باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لينعشوا آمالهم في المنافسة على بطاقتي ثمن النهائي من أجل استعادة التوازن محليًا.