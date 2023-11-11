ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يبعث برسالة شكر إلى ولي العهد بالمملكة العربية السعودية

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،، يطيب لي وأنا أغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد حضوري (القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية) أن أعرب لسموكم عن جزيل الشكر وعميق الامتنان لما لقيناه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة يعبران عن عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والأواصر الحميمة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وببالغ التقدير أود أن أشيد بما تبذله المملكة الشقيقة من جهود حثيثة أكدت المكانة الرفيعة التي تتبوأها والدور البارز الذي تؤديه على المستويين الإقليمي والدولي في ظل التحديات العصيبة التي تعصف بمنطقتنا متطلعا إلى إسهام القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه القمة في الوصول إلى الأهداف المنشودة لتعزيز سبل التعاون بين الدول المشاركة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وتوحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما يضمن مستقبلا أفضل لدولنا ويحقق تطلعات شعوبنا.

وختاما.. فإنني أسأل الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة (حفظه الله ورعاه).