ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر السعودية بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر السعودية بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

11 نوفمبر، 2023
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بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار رئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر السعودية بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض
المصدر
كونا
الوسوم
11 نوفمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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