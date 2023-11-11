قوة الإطفاء تدعو الراغبين بالتخييم إلى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

قوة الإطفاء تدعو الراغبين بالتخييم إلى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

دعت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم السبت الراغبين بنصب المخيمات الربيعية إلى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق المرفقة مع ترخيص بلدية الكويت تفاديا لوقوع الحوادث.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقوة العميد محمد إبراهيم في تصريح صحفي إنه لاحاجة إلى مراجعة أي من إدارات قطاع الوقاية لاستخراج تراخيص لمخيمات الأفراد الربيعية ذات الاستقلال الخاص التي لا تزيد مساحة الخيمة الواحدة فيها على 100 متر مربع وفقا لما تم إقراره بشأن الاشتراطات الخاصة بالمخيمات وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم.

وأوضح الغريب أن قوة الإطفاء العام وضعت بعض الاشتراطات منها أن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة بل ممددة حسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كذلك عدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيمة أو بجوارها.

وذكر من بين الاشتراطات عدم استخدام أرضيات خشبية داخل الخيمة مع ترك مسافة لا تقل عن ستة أمتار بين الخيام ومسافة عشرة أمتار بين المولد الكهربائي والخيام وأيضا مسافة عشرة أمتار بين المطبخ والخيام.

وأضاف أن من ضمن الاشتراطات أن تكون الإضاءة غير حرارية (نيون أو توفير طاقة) وغير ملامسة لسقف الخيمة مع توفير مطفأة حريق نوع بودرة جافة (سعة 4 كيلوجرامات) لكل خيمة ومطفأة بودرة جافة (سعة 6 كيلوجرامات) للمولد الكهربائي كما يجب ترتيب الأثاث والأجهزة الكهربائية داخل الخيمة بحيث لا تعوق المخارج في حالات الطوارئ واختيار أماكن مرتفعة عند نصب الخيام لتجنب انجراف الخيام أثناء هطول الأمطار.

وفيما يتعلق بالمخيمات الربيعية ذات الاستقلال العام للوزارات والهيئات والشركات ومن في حكمها قال العميد إبراهيم إنه يجب على طالب الترخيص مراجعة إدارات قطاع الوقاية حسب المحافظة التابعة لها المخيم لأخذ الموافقة اللازمة للاستغلال.

وأفاد بأن قوة الإطفاء لديها خطة متكاملة لتأمين مواقع التخييم عبر مراكز الإطفاء ونقاط التدخل السريع الموزعة حسب مواقع المخيمات وأيضا هناك حملات توعوية ستنطلق تزامنا مع افتتاح مخيم قوة الإطفاء التوعوي مع بداية موسم التخييم.