سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمة العربية الإسلامية بالرياض

11 نوفمبر، 2023
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بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والمزمع عقدها في مدينة الرياض.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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11 نوفمبر، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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