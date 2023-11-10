المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

مدير منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات “منهكا تماما”

11 نوفمبر، 2023
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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات “منهكا تماما”، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبحت خارج الخدمة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس “يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين”، مشيرا إلى وقوع “أكثر من 250 هجوما” على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر
أ ف ب
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11 نوفمبر، 2023
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