لبنان: 3 مسيرات للمقاومة تهاجم مواقع جيش الاحتلال وطائرات الأخير تقصف قرى جنوبية

أعلنت (المقاومة الإسلامية في لبنان) اليوم الجمعة أنها هاجمت مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاث مسيرات هجومية فيما قصف الأخير بالطائرات الحربية وقذائف المدفعية عددا من القرى والمواقع جنوبي لبنان.

ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا أصدرته المقاومة الاسلامية قالت فيه إنها نفذت هجوما بثلاث مسيرات مستهدفة قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة (يفتاح قديش) وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏(حتسودت) وحققت فيهما إصابات مؤكدة.

وأضاف البيان “أن عناصر المقاومة” استهدفوا ‌‏مجموعة مشاة لجيش الاحتلال في (حرش شتولا) بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

من جهة أخرى ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال استهدف خراج (كفرشوبا) و(كفرحمام) وبلدة (بليدا) بغارات متتالية.

وأضافت أن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال أغارت على منزلين في بلدة (عيتا الشعب) من دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت بلدة (ميس الجبل) ومنزلا في بلدة (مجدل زون) وأصاب القصف المدفعي مواطنا في بلدة (حولا) بجروح طفيفة.

يذكر أن المواجهات العسكرية عند الحدود اللبنانية الجنوبية أخذت تتصاعد حدتها في الأيام الأخيرة ويبلغ القصف المدفعي وإطلاق الصواريخ مناطق بعيدة نسبيا عن الحدود في الجانبين اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة خلافا لما بدت عليه عند انطلاق عملية (طوفان الاقصى) من غزة.