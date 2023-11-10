سلطان عمان يؤكد للرئيس الأمريكي أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين

سلطان عمان يؤكد للرئيس الأمريكي أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين

أكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بحث مع الرئيس الأمريكي خلال الاتصال مجالات التعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمها المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

ووفق الوكالة أكد سلطان عمان كذلك أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.