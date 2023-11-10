الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: القمة السعودية – الإفريقية دليل على المكانة لعالمية للمملكة ودورها المحوري

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: القمة السعودية – الإفريقية دليل على المكانة لعالمية للمملكة ودورها المحوري

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة أن القمة السعودية – الإفريقية دليل على المكانة العالمية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية ودورها المحوي في تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وذكر البديوي في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون أن هذه القمة ستفتح آفاق جديدة ورحبة بين السعودية والدول الإفريقية المشاركة لبحث وتعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

وقدم الأمين العام الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحكومة السعودية وشعبها على استضافة هذه القمة التي ستعود بالنفع على السعودية ودول مجلس التعاون والمنطقة سائلا الله عز وجل أن تحقق القمة الأهداف المرجوة منها.