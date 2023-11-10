الاتحاد الأوروبي يرسل 6 طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إنها بصدد إرسال ست طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في إطار الجسر الجوي الإنساني التابع للاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية في بيان أنه من المقرر أن تغادر رحلتان من (برينديزي) بإيطاليا اليوم الجمعة وغدا السبت تحمل 55 طنا من المواد الإغاثية مقدمة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الأغذية العالمي.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تغادر ثلاث رحلات أخرى الأسبوع المقبل من العاصمة الرومانية (بوخارست) تحمل مواد إيواء مثل خيام ومراتب تبرعت بها رومانيا فيما ستغادر الرحلة المتبقية من (أوستند) ببلجيكا في وقت لاحق من الشهر الجاري حاملة إمدادات من وكالات الأمم المتحدة وشركاء إنسانيين آخرين.

وبذلك يكون إجمالي عدد رحلات الجسر الجوي الأوروبي 14 رحلة تحمل أكثر من 550 طنا من المساعدات الإغاثية الطارئة لسكان غزة عبر معبر (رفح) الحدودي مع مصر.

وفي هذا الصدد قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش “إننا نشهد كارثة إنسانية في قطاع غزة لكن التحدي الأكبر الذي يواجه السكان وشركاءنا في المجال الإنساني عدم القدرة على إيصال تلك المساعدات بالقدر الكافي والآمن”.

وأضاف لينارتشيتش “لا يمكنني أن أكرر بما فيه الكفاية مدى ضرورة استجابة الأطراف المتحاربة للنداءات العديدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وبشكل دائم بما في ذلك الوقود الذي تمس الحاجة إليه لإدارة المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والعمل الإنساني” معربا في الوقت نفسه عن استنكاره الشديد لارتفاع عدد الوفيات بين عمال الاغاثة”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 11078 شهيدا و27490 مصابا وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع.