سفير الكويت لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى إمارة أندورا

سفير الكويت لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى إمارة أندورا

قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة إسبانيا خليفة الخرافي اليوم الجمعة أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى إمارة أندورا للحاكم المشترك للإمارة للأسقف جوان أنريك فيفيس.

وقالت السفارة الكويتية لدى إسبانيا في بيان إن السفير الخرافي نقل للأسقف تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتحيات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا في لقاء ثنائي عقب تقديم أوراق الاعتماد إلى أهم قضايا العلاقات الثنائية والاستثمارية والسياسية والاقتصادية وأبرز القضايا على الساحة الدولية لا سيما القضية الفلسطينية.

وأكد الطرفان الرغبة في فتح مجالات التعاون إلى آفاق أرحب لا سيما بعد تدشين خط الطيران المباشر للخطوط الجوية الكويتية بين مدينة الكويت ومدينة (برشلونة) الإسبانية القريبة من إمارة أندورا بما يساعد على دفع العمل على تنمية جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السفير الخرافي أمس الخميس نسخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم في إمارة أندورا لوزيرة خارجية الإمارة إيما تور فوس في مقر الوزارة في العاصمة (أندورا لا فيلا) وعقدا اجتماعا ثنائيا بحث فيه الجانبان القضايا ذات الأهمية على الصعيدين الثنائي والدولي.