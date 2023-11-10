الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان رفضهما أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع الشيخ تميم بن حمد الذي يزور مصر حاليا.

وأوضح البيان أن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد تناولت التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطرة وغير محسوبة.

وأضاف أن الطرفين بحثا أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة ووقف نزيف الدم حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الجانبان استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الحالي للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وشهدت المباحثات بحسب البيان “الإشادة بالتطور المستمر” في العلاقات بين مصر وقطر حيث اتفق الرئيس المصري وأمير قطر على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على جميع المستويات بين البلدين.