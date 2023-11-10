وصول 7 سيارات إسعاف إضافية مقدمة من الشعب الكويتي إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

وصول 7 سيارات إسعاف إضافية مقدمة من الشعب الكويتي إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة وصول سبع سيارات إسعاف إضافية مقدمة من الشعب الكويتي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري جنوب القطاع.

وقال مسؤول الإعلام بالجمعية في القطاع رائد النمس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم سبع سيارات إضافية مقدمة من الشعب الكويتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أنه بذلك يرتفع عدد السيارات التي وصلت من دولة الكويت إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 12 سيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الجرحى والمصابين.

وأشاد النمس بدور دولة الكويت وشعبها وجميع الجمعيات والحملات التضامنية التي ساندت القطاع الصحي والإسعافي الأمر “الذي من شأنه أن يدعم منظومة العمل الإسعافي ويساهم في الجهود التي تبذل في إنقاذ العديد من المصابين والجرحى”.

وتقدم بالشكر والامتنان إلى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا مؤكدا أن الكويت كانت مع الشعب الفلسطيني في الأوقات العصيبة والصعبة “ونشكرها على جهودها المتواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن الكويت كان لها دور في تلبية الاحتياجات الصحية والإغاثية في غزة منذ بداية الأزمة بعدد من المستلزمات الصحية عبر الشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري حيث تضمنت “معدات ومستلزمات طبية وعددا من المواد الإغاثية من طعام وغذاء وسيارات الإسعاف”.

ودعا النمس إلى استمرار فتح معبر (رفح) البري على مدار الساعة ليتم استقبال المساعدات بشكل كامل دون انقطاع مشيرا إلى أن القطاع الصحي والإغاثي يحتاجان إلى مساعدات كبيرة بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات وزيادة أعداد النازحين في مراكز الإيواء بقطاع غزة.

وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت الأول من أمس الأربعاء عن وصول خمس سيارات إسعاف إلى قطاع غزة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وحطت الطائرة ال17 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي أمس الخميس في مطار (العريش) الدولي المصري محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة تحت اسم (فزعة لفلسطين) تشمل ثلاث سيارات إسعاف.

وبلغ بذلك إجمالي حجم المساعدات الإغاثية الكويتية التي وصلت إلى مطار (العريش) لتقديمها إلى أهالي قطاع غزة 439 طنا شملت مستلزمات طبية وعدد 19 سيارة إسعاف وألواح طاقة شمسية ومعدات حفر وملابس ومواد غذائية متنوعة.

ووفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة فإنه منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي استشهد 195 كادرا صحيا كما تم تدمير 51 سيارة إسعاف.

وأشارت السلطات الصحية إلى أنه جرى كذلك استهداف 130 مؤسسة صحية كما تم إخراج 18 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

لحظة وصول دفعة جديدة من سيارات الاسعاف الي قطاع غزة

سيارات اسعاف مقدمة من الشعب الكويتي

سيارات اسعاف مقدمة من الشعب الكويتي