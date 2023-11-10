الداخلية: ضبط 20 متهماً بحوزتهم نحو 13 كيلو مخدرات متنوعة و29 الف حبة من المؤثرات العقلية المختلفة ومبالغ مالية حصيلة البيع

الداخلية: ضبط 20 متهماً بحوزتهم نحو 13 كيلو مخدرات متنوعة و29 الف حبة من المؤثرات العقلية المختلفة ومبالغ مالية حصيلة البيع

استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (20) شخصاً من جنسيات مختلفة في (16) قضية وبحوزتهم نحو (13) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو – حشيش – كيميكال – ماريجوانا – كوكايين) و(29,100) الف حبة من المؤثرات العقلية المختلفة (ليريكا – كبتاجون – زنكس – ميتادول)، ومبالغ مالية حصيلة البيع كما تم العثور على ذخيرة غير مرخصة بحوزة أحد المتهمين.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الأمن بجميع قطاعتها المعنية يخوضون حرباً طاحنة على تجّار السموم ومواجهة جميع أساليب تهريبها وترويجها حماية للجميع، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).