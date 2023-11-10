الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة أمام العالم

10 نوفمبر، 2023
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة ضد الانسانية في غزة أمام مرأى العالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، في برنامج بمركز المؤتمرات في المجمع الرئاسي، لإحياء الذكرى 85 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وقال الرئيس أردوغان: “كارثة وفاجعة وجريمة ضد الإنسانية ترتكب في غزة أمام أعين العالم بأسره”.

وتابع: “بالطبع، ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف في غزة، بينهم أجنة لم يولدوا وأطفال أبرياء ونساء مظلومات”.

وأردف: “بالقوة المستمدة من صوت الضمير العالمي أيضا سندعم حتى النهاية إرادة أهل غزة بعدم مغادرة منازلهم وأراضيهم”.

وأضاف أردوغان: “لن نتوقف عن الصدح بالحقيقة إلى أن يتم ضمان أمن حياة وممتلكات كافة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة الذين يكافحون من أجل وطنهم وحياتهم”.

المصدر
الأناضول
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10 نوفمبر، 2023
0 12 أقل من دقيقة

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