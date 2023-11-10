استشهاد 6 فلسطينيين خلال مواصلة الاحتلال قصف مستشفيات غزة

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الجمعة جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف وقصف المستشفيات ومركبات الاسعاف في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال واصلت استهداف المستشفيات ومركبات الاسعاف في القطاع وقصفت محيط مجمع الشفاء الطبي غرب عزة حيث نصبت خيما للنازحين الى جانب خيمة للصحفيين.

وأكدت أن عمليات القصف ادت الى استشهاد ستة فلسطينيين واصابة اخرين مشيرة إلى أن إحداها تسببت في استشهاد فلسطيني واصابة طفل في استهداف لمستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي.

ومن جانبها ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الامم المتحدة التدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات (الشفاء) و(العودة) و(الرنتيسي) في قطاع غزة والتي تعرضت ليلة امس وفجر اليوم لقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكيلة في بيان صحفي اليوم ان استمرار قصف المستشفيات في القطاع جريمة حرب ويجب ان يتوقف فورا.

وأضافت “يتوجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والعمل الفوري لوقف استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي للمستشفيات والطواقم الطبية والاسعافية”.

ومن جانبها قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان طائرات الاحتلال قصفت بشكل عنيف منطقة تل الهوى بالقرب من مستشفى القدس التابع للجمعية في ظل تواجد الطواقم الطبية المرضى واكثر من 14 الف نازح.