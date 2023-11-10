الرئيسية/الكويت/ ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة والقمة الإسلامية

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة والقمة الإسلامية