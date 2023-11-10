سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة والقمة الإسلامية

10 نوفمبر، 2023
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بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا السبت 27 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 11 نوفمبر 2023 م متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والقمة الإسلامية الاستثنائية المقامتين في مدينة الرياض.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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10 نوفمبر، 2023
0 17 أقل من دقيقة

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