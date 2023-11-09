من اللقاء

وزارة الصحة: حريصون على تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب المشتركة مع مؤسسات صحية عالمية

9 نوفمبر، 2023
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أكد الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية بوزارة الصحة الدكتور هشام كلندر حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية العالمية وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين التي تعد الركيزة الأساسية لخطة عمل الوزارة.

وأشار كلندر في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب استقباله وفدا بريطانيا برئاسة المدير الإداري لمستشفيات (رويال برومبتون وهارفيلد وجايز آند سانت توماس) في المملكة المتحدة ديفيد شرمبتون إلى توجيهات وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الواضحة بهذا الشأن وتأكيد أهمية فتح قنوات متنوعة للتعاون لدعم الممارسات المهنية في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنظومة الصحية.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي واستخدام العيادات الافتراضية في علاج المرضى بما تتمتع به وزارة الصحة من علاقة ممتدة تربطها مع تلك المستشفيات على مدى أكثر من 30 سنة.

كما استقبل الدكتور كلندر وفد مستشفى سدرة من دولة قطر الشقيقة بحضور وكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب المشتركة.

المصدر
كونا
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9 نوفمبر، 2023
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