قوات الاحتلال تدمر نحو 60 مسجدا بشكل كلي في قطاع غزة

قوات الاحتلال تدمر نحو 60 مسجدا بشكل كلي في قطاع غزة

قالت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت نحو 60 مسجدا بشكل كلي و136 مسجدا بشكل جزئي في مختلف أنحاء القطاع.

وأضاف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بالقطاع سلامة معروف في تصريح صحفي أنه ارتفع عدد المساجد المدمرة بشكل كلي منذ بدء العدوان الى أكثر من 60 مسجدا وتدمير 136 مسجدا بشكل جزئي إضافة الى تدمير ثلاث كنائس أخرى.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على قطاع غزة لليوم ال34 على التوالي ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين في (جباليا) شمال القطاع وبلدة (خزاعة) شرق (خان يونس) جنوب القطاع وعدد من المناطق المتفرقة.

كما ذكر شهود عيان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمدينة غزة تطلق قذائفها بشكل عنيف تجاه منازل الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى تحت غطاء جوي مكثف.