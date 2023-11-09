قطر تقدم 180 طنا من المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مدينة العريش المصرية

قطر تقدم 180 طنا من المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مدينة العريش المصرية

أعلنت قطر اليوم الخميس إرسال 180 طنا من المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة عبر أربع طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية عن طريق مدينة (العريش) المصرية.

وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) ان هذه المساعدات مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وتأتي في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها الكامل له في ظل الظروف الإنسانية الصعبة إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن قد بحث أمس الأربعاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.