بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 32.95 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 32.95 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 95ر32 نقطة ليبلغ مستوى 72ر6590 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر129 مليون سهم عبر 9758 صفقة نقدية بقيمة 3ر33 مليون دينار (نحو 5ر101 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21ر22 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5370 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 14ر60 مليون سهم عبر 3171 صفقة نقدية بقيمة 10ر8 مليون دينار (نحو 7ر24 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 82ر37 نقطة ليبلغ مستوى 76ر7233 نقطة بنسبة ارتفاع 53ر0 في المئة من خلال تداول 2ر69 مليون سهم عبر 6587 صفقة بقيمة 2ر25 مليون دينار (نحو 8ر76 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 67ر14 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5257 نقطة بنسبة ارتفاع 28ر0 في المئة من خلال تداول 15ر43 مليون سهم عبر 2252 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 7ر20 مليون دولار).

وكانت شركات (معادن) و(ساحل) و(ايفا فنادق) و(سنام) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(عقارات ك) و(ايفا فنادق) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الديرة) و(امتيازات) و(الإماراتية) و(العقارية) الأكثر انخفاضا.