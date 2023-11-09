ديوان الخدمة المدنية يعلن شروطا وضوابط جديدة لقواعد صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية

أعلن ديوان الخدمة المدنية القرار رقم 32 لسنة 2023 بشأن “استبدال المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة”.

وقال الديوان في بيان نشره اليوم الخميس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط جديدة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة بأن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط ولمرة واحدة كل 10 سنوات.

ووفق القرار يشترط أن تكون آخر ثلاثة تقارير كفاءة حصل عليها الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة جيد جدا على الأقل وأن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية بعد التعيين فيها أو النقل اليها مدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

ومن الضوابط الجديدة التي اعتمدها المجلس لصرف البدل النقدي ألا تكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدة المقررة قانونا قبل صدور قرار الصرف.