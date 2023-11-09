الرئيس الفرنسي يدعو إلى “هدنة إنسانية” في غزة

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى تطبيق “هدنة إنسانية سريعة للغاية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب من الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي.

وقال ماكرون في افتتاح مؤتمر دولي يعقد بقصر الاليزية بمشاركة كويتية لبحث توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة “يجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار”.

وشدد على اهمية “حماية المدنيين.. هذا أمر غير قابل للتفاوض.. إنه ضرورة فورية وعلى المدى الطويل وهو أيضا شرط لفعالية معركتنا ضد الإرهابيين”.

ومن جهته تطرق المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إلى مقتل العديد من العاملين في قطاع الإغاثة في غزة مؤكدا انه “اعلى عدد يقتل من موظفي الامم المتحدة في اي نزاع خلال فترة قصيرة جدا”.

وكشف ان هناك اكثر من 10 الاف قتيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة وفقا للسلطات الصحية في غزة.

ودعا الى حماية جميع منشآت الامم المتحدة التي لجأ اليها المدنيون مطالبا بوصول جميع المساعدات اليهم دون تأخير.

وشارك في المؤتمر الذي يعقد بالقصر الرئاسي الفرنسي (الاليزيه) ما يقارب من 80 دولة ومنظمة بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهدف بحث سبل تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تضرروا كثيرا من جراء القصف والافتقار للتيار الكهربائي والوقود والمياه والسلع الطبية.

ويمثل دولة الكويت في المؤتمر سفيرها لدى فرنسا محمد الجديع.

وقالت الخارجية الفرنسية في وقت سابق ان فرنسا تستضيف المؤتمر بغية تناول “الوضع الإنساني الحرج” الذي يواجه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين “تضرروا كثيرا من جراء القصف والافتقار للتيار الكهربائي والوقود والمياه والسلع الطبية”.