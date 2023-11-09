الأرصاد الجوية: طقس البلاد مائل للحرارة نهارا ومعتدل الى مائل للبرودة في عطلة نهاية الاسبوع

توقعت ادارة الارصاد الجوية ان يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الاسبوع مائلا للحرارة نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا مع تكاثر للسحب أحيانا وفرصة للضباب الخفيف على بعض المناطق.

وقال مدير الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة شمال غرب البلاد مما يؤدي إلى استقرار في الأحوال الجوية بوجه عام.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 30 الى 32 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 اقدام.

وعن طقس الليلة ذكر انه سيكون معتدلا الى مائل للبرودة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين قدم الى ثلاثة أقدام.

واشار الى أن الطقس نهار غد الجمعة سيكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة و درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و 31 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين قدم الى اربعة أقدام.

وعن الطقس غدا ليلا لفت الى انه سيكون معتدلا إلى مائل للبرودة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج قدم الى ثلاثة أقدام.

وقال القراوي ان الطقس نهار بعد غد السبت سيكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية أما البحر فسيكون من خفيف إلى معتدل الموج ما بين قدم الى ثلاثة أقدام.

وتوقع أن يكون طقس ليل السبت معتدلا إلى مائل للبرودة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم الى ثلاثة أقدام.