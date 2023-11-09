بلدية الكويت

البلدية: رفع 232 سيارة مهمله وسكراب وتحرير 411 محضر لمركبة مهملة خلال شهر اكتوبر بمحافظة العاصمة

9 نوفمبر، 2023
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال احصائية شهر اكتوبر الماضي وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد الخرينج على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق خلال شهر اكتوبر الماضي بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 232 سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات سكراب و تحرير 411 محضر رفع مركبة مهملة بالإضافة الى تحرير 202 مخالفة للإفراج .

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

المصدر
بيان صحفي
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9 نوفمبر، 2023
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