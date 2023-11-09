وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي يعلن استهداف منشأة أسلحة في سوريا مرتبطة بإيران

9 نوفمبر، 2023
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن أن بلاده شنت غارة جوية استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة شرقي سوريا مرتبطة بإيران.

وقال اوستن في بيان مساء أمس الأربعاء إن “مقاتلتين أمريكيتين من طراز (اف 15) نفذتا ضربة دفاعا عن النفس استهدفت منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له”.

وأضاف أن الغارة الجوية جاءت بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن “ردا على سلسلة الهجمات ضد الأمريكيين في العراق وسوريا من قبل جماعات تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.

وشدد اوستن على “الاستعداد التام” للولايات المتحدة لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية أفرادها ومنشآتها فيما أكد عزم واشنطن على مواصلة القيام بمهامها في مكافحة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) أعلنت أمس الأول الثلاثاء أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت ل41 هجوما منذ 17 من أكتوبر الماضي على خلفية الموقف الامريكي من حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر
وكالات
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9 نوفمبر، 2023
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