دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد وبايرن وإنتر وسوسييداد إلى ثمن النهائي

تأهل كل من ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الإيطالي، وريال سوسييداد الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولتين من نهاية دور المجموعات الأربعاء، فيما صعّب مانشستر يونايتد مهمته بخسارة قاسية 3-4 أمام كوبنهاغن الدنماركي.

وكان مانشستر سيتي الإنكليزي ولايبزيغ الألماني قد حجزا بطاقتيهما لثمن النهائي الثلاثاء.

في المجموعة الثالثة، بلغ ريال مدريد الدور الثاني بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 3-0، تناوب على تسجيلها ابراهيم دياس (27)، والبرازيليان فينيسيوس جونيور (58) ورودريغو (61).

وحقق ريال مدريد حقق فوزه الرابع تواليا وعزّز صدارته في المركز الأول مع 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أونيون برلين متذيل الترتيب 1-1. وبقي براغا في المركز الثالث مع ثلاث نقاط.

غاب النجم الإنكليزي جود بيلينغهام عن ريال الذي استهل الشوط الأول بهجوم ضاغط إلا أن تدخلاً من لوكاس فاسكيس على بروما منح الضيوف ركلة جزاء انبرى لها ألفارو ديالو واوقفها الحارس الأوكراني أندري لونين الذي حلّ بدلا من كيبا أريسابالاغا المصاب خلال الإحماء (6).

وافتتح دياس التسجيل بعدما انطلق رودريغو من الجهة اليسرى ومرر له كرة متقنة ركنها في الشباك (27).

وفي الشوط الثاني، ضاعف فينيسيوس النتيجة لريال بعد عرضية من فاسكيس داخل المنطقة فراوغ وسدد في المرمى (58)، قبل ثلاث دقائق من صناعة الهدف الثالث لزميله ومواطنه رودريغو الذي استغل تقدم الحارس البرازيلي ماتيوس ولعب كرة ساقطة في الشباك (61).

وفي المجموعة نفسها، حصد أونيون برلين الألماني نقطته الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، بتعادله مع مضيفه نابولي الإيطالي 1-1.

ووضع رجال المدرب السويسري أورس فيشر حداً لسلسلة من 12 هزيمة متتالية وخرجوا بتعادل صعب مع بطل إيطاليا.

وافتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي (39)، قبل أن يدرك العاجي دافيد فوفانا التعادل لأونيون برلين (52).

كاين يتألق ويونايتد ينتكس

في المجموعة الأولى، قاد المهاجم الإنكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي بتسجيله هدفي الفوز أمام ضيفه غلطة سراي التركي 2-1، فيما قلب كوبنهاغن الدنماركي الطاولة على ضيفه مانشستر يونايتد المنقوص بفوزه عليه 4-3.

وواصل بايرن العلامة الكاملة ورفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن كوبنهاغن الثاني وغلطة سراي الثالث، فيما يقبع يونايتد الذي بات قاب قوسين من الخروج من المسابقة القارية الأم في قاع الترتيب مع ثلاث نقاط.

على ملعب “اليانز أرينا” في ميونيخ، جدد بايرن فوزه على غلطة سراي بعدما كان أسقطه على أرضه 3-1.

وهيمن بايرن على الشوط الاول الذي شهد تألق حارسه مانويل نوير حيث وقف في وجه المهاجم الارجنتيني ماورو إيكاردي (3 و43) ونظيره الاوروغوياني فرناندو موسليرا بين خشبات الفريق الضيف فتصدى لكاين (5 و29) وسانيه (14).

واستهل بايرن الشوط الثاني ضاغطاً، وأثبت حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” على دفعتين صحة رأسية كاين بعد ركلة حرة من كيميش من 25 مترا (80)، قبل أن يضيف مهاجم توتنهام الانكليزي السابق الثاني (86)، رافعاً رصيده إلى اربعة اهداف في دوري الابطال هذا الموسم وإلى 19 في مختلف المسابقات.

وقلّص الكونغولي سيدريك باكامبو النتيجة لغلطة سراي بعد تمريرة في العمق من سيرجيو أولفييرا (90+3).

وأثنى نوير لشبكة البث التدفقي “دازون” على كاين قائلاً “قبل المباراة تحدثنا عن كيفية الاعتماد عليه، إنه ظاهرة ونشعر بالفخر لأنه يلعب في الفريق”.

من جهته، قال كاين الهداف التاريخي لمنتخب “الأسود الثلاثة” بعد الفوز “توقعنا مباراة صعبة بعد مباراة الذهاب، لكنني أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل”.

وفي الثانية، مُني يونايتد المأزوم بهزيمته الثالثة اوروبيا وبات مهدداً بمغادرة دوري الأبطال من الباب الضيق وجاءت على يد كوبنهاغن الذي ثأر لخسارته خارج دياره 1-0 ذهاباً.

وقلب كوبنهاغن الطاولة على ضيفه في شوط اول جنوني شهد تقدم “الشياطين الحمر” بهدفي ابن أكاديمية النادي الدنماركي الوافد الجديد راسموس هويلوند (3 و28).

وشهد اللقاء تحولاً جذرياً اثر طرد مهاجم يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 42 بالبطاقة الحمراء بعد خطأ فادح على المدافع إلياس جيلير والعودة إلى “في أيه آر”، لتهتز شباكه بهدفين متتاليين لمحمد اليونسي (45)، البرتغالي ديوغو غونشالفيس (45+9 من ركلة جزاء).

وفي الشوط الثاني، منح البرتغالي برونو فرنانديش التقدم ليونايتد (69 من ركلة جزاء)، إلا ان اصحاب الارض ادركوا التعادل عن طريق لوكاس ليراير (83)، قبل خطف هدف الفوز عبر الشاب البديل ابن الـ 20 عاما السويدي روني باردي (87).

إنتر يعبر مع سوسييداد

وفي المجموعة الرابعة، أهدى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس فريقه إنتر فوزاً ثميناً على حساب مضيفه سالزبورغ النمسوي 1-0، ومنحه التأهل إلى ثمن النهائي رفقة ريال سوسييداد الفائز على بنفيكا البرتغالي 3-1.

وعلى ملعب “ريد بول أرينا”، أحرز مارتينيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، ليرفع إنتر وصيف المسابقة الموسم الماضي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريال سوسييداد.

وتجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط، وودّع المسابقة القارية قبل جولتين من اختتام دور المجموعات رفقة بنفيكا.

وقال مارتينيس لمنصة أمازون برايم “أنا سعيد للغاية لأننا تواجدنا في مجموعة صعبة لكننا حققنا ما يتعين علينا القيام به وتأهلنا إلى الدور التالي”.

وتابع “لا يزال هناك طريقاً طويلاً لنجتازه، لا يزال يتوجب علينا أن نخوض مباراتين لنرى ما إذا كان بإمكاننا إنهاء دور المجموعات في المركز الأول”.

وبفوز إنتر، ضمن سوسييداد الذي كان فاز ذهاباً على بنفيكا في عقر داره 1-0، مقعده في ثمن النهائي بتجديد فوزه على ضيفه بنفيكا.

وحسم النادي الباسكي النتيجة بعد 21 دقيقة من صافرةالبداية بتسجيله ثلاثية تناوب عليها ميكيل ميرينو برأسية أكد صحة عدم وجود تسلل حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” (6) وميكل أويارسابال بعد خطأ فادح من فلورنتينو رويس الذي مرر كرة اعترضها قائد سوسييداد داخل المنطقة وسددها بقدمه اليسرى في الشباك (11) وأندير بارينيتشيا بعد تمريرة من ميرينو داخل المنطقة فراوغ جواو نيفيش وسدد في الزاوية المعاكسة (21).

وانتظر بنفيكا حتى الدقيقة 49 من بداية الشوط الثاني ليسجل أول أهدافه في النسخة الحالية لدوري الابطال بتسديدة من رافا سيلفا إلى يسار الحارس أليخاندرو ريميرو.

وفي المجموعة الثانية، بات أرسنال الإنكليزي على أبواب بلوغ ثمن النهائي بفوزه على ضيفه إشبيلية الإسباني 2-0.

وأحرز البلجيكي لياندرو تروسارد (29)، وبوكايو ساكا (64) هدفي أرسنال، ليتصدر “المدفعجية” المجموعة مع 9 نقاط، بفارق 4 نقاط عن أيندهوفن الهولندي الفائز على لنس الفرنسي (الثالث مع 5 نقاط أيضاً)، فيما يقبع إشبيلية في المركز الأخير بنقطتين.