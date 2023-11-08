هولندا تعتزم إرسال سفينة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر قبرص

أعلنت هولندا الأربعاء إرسال سفينة عسكرية إلى قبرص مهمتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، توازيا مع لقاء اجراه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته مع نظيره الصهيوني.

يرتقب أن تبحر السفينة العسكرية “إم إس هولاند” منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على أن تصل إلى المنطقة نهاية الشهر، على ما أفاد المسؤول في البحرية الهولندية ألكس كراننبرغ.

وأوضح لوكالة فرانس برس أن الأمر يتعلق “في الواقع بتموضع استراتيجي في حال تبين أن إرسال مساعدات إنسانية وإجلاء” أشخاص من غزة “ضروري”.

لكنه أضاف “لم يتخذ أي قرار بعد”، موضحا “يجب أولا توفير بعض الشروط المسبقة”.

وتحاول قبرص الواقعة في شرق المتوسط إقامة ممر بحري إنساني نحو قطاع غزة الذي يخضع لحصار وقصف صهيوني كثيف منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلون من حركة حماس داخل الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويشهد ايضا مواجهات برية بين جيش الاحتلال الاسرائيلي ومقاتلي حماس.

تكثفت الدعوات خلال الأسابيع الأخيرة إلى إرساء “هدنات انسانية” سعيا الى إعلان “وقف لإطلاق النار”، لتسهيل وصول المساعدات وتحرير 239 رهينة تحتجزهم حماس.

لكن الاحتلال يرفض الاستجابة لهذه الدعوات وتواصل حربها “للقضاء على” حركة المقاومة الاسلامية.

من جهته، عقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في اسرائيل لقاء هو الثاني في بضعة أسابيع مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو.

وقال روته لوسائل الاعلام الهولندية إنه دعا نظيره الصهيوني خلال الاجتماع الى “إظهار أن ما يقوم به (…) متكافىء”.

أجرى روته صباح الأربعاء مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطرقت “لعدد من المسائل التي من المناسب تشاركها مع نتانياهو”، وفق ما أوضح للتلفزيون الهولندي العام.

وتجري قطر مفاوضات للإفراج عن نحو عشرة رهائن تحتجزهم حماس في مقابل هدنة إنسانية، وفق ما أكد الأربعاء مصدر مقرب من المباحثات لوكالة فرانس برس.