الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئ للجنة المعنية بالتنمية المستدامة بالدول العربية لدعم غزة

عقدت اليوم الاربعاء اللجنة الفرعية لذوي العلاقة المعنية بتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية المتأثرة بالنزاعات اجتماعا طارئا بمقر الجامعة العربية وذلك من اجل دعم قطاع غزة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان ان الاجتماع الذي عقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) بحث سبل تدشين حملة عربية لتوفير مساعدات إنسانية لقطاع غزة بدعم من الشركاء لضمان استدامة توفير المساعدات اللازمة وتدفق كميات كافية من المساعدات الانسانية الحيوية ودراسة كيفية التعامل مع اعادة الحياة الكريمة للاهالي في غزة والتي تم الزج بسكانها في دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر المتعدد الابعاد.

واضاف البيان أنه من أجل تحقيق ذلك ستقوم جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول العربية وبالتعاون مع شركائها من المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة والمؤسسات الداعمة بفتح باب التطوع من أجل المساعدة في الإعداد لهذه الحملة.

واشار البيان الى انه سيتم تحويلها إلى حملة شعبية تصل لكل فئات المجتمع لكي يستطيع الجميع المشاركة واظهار روح التضامن مع شعب غزة وكذلك دعم القطاعين المدني الخاص في مرحلة اعادة الإعمار والتنمية للوصول إلى سبل عيش مستقرة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

واكد أن الجامعة العربية ستقوم بحشد التمويل اللازم والكافي لتلبية الاحتياجات المهولة والعمل على التوثيق الإعلامي لكل هذه الجهود وذلك وبالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مصر.

واعرب البيان عن تطلع الجامعة العربية إلى مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي من الدول الأعضاء ومختلف المنظمات والجهات الرسمية العامة والأهلية والقطاع الخاص وكافة الشركاء.

واشار الى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم وسياسة الحرب المفتوحة المدمرة من قبل سلطات الاحتلال على قطاع غزة قد خلف وما يزال معاناة إنسانية كارثية طالت مختلف مناحي الحياة لحوالي 3ر2 مليون شخص.